Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü´nün 172. Kuruluş yıldönümü iftar etkinliği ile kutlandı

Kuruluş yıldönümü Erzurum'da iftar etkinliği ve resim sergisi ile kutlandı. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hakkı Yetişir öncülüğündeki heyet misafirlerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında bir araya gelen Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler vererek Genel Müdürlüğün vatandaşların zamanlarını değerli kılan çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Son yıllarda tapu ve kadastro hizmetlerinde yapılan çalışma ve gayretlerle vatandaşlarımızın tapu hizmetlerinden memnuniyetinin de önemli ölçüde arttığını belirten Yetişir, artık tapu dairelerinde vatandaşların saatlerce sıra beklemediğini ifade etti. 172 yıllık tecrübesiyle mülkiyet ve buna ilişkin hakların tesisi ile görevli olan kurumun, özellikle son dönemlerde teknolojik altyapısını güçlendirmesi ile sunduğu hizmet kalitesini arttırdığını ifade eden Yetişir, mesai mefhumu gözetmeden çalışan tapu personelini de ayrıca tebrik etti.

Program “geçmişten günümüze tapu kadastro” resim sergisinin gezilmesinin ardından son buldu.

Programa Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ayber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altındağ, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Buğdaycı, Yakutiye Belediye Başkanvekili İhsan Karabulut, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil katıldı.