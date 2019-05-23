Tarih öğrencilerine tarih laboratuvarlarında ders

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın "Tarihi olayların yaşandığı her yer aslında biz tarihçilerin birer laboratuvarıdır" ilkesi üzerine Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Günaşdı tarafından Pasinler Kalesi, Çobandede Köprüsü, SOS Höyük, Altınbaşak Höyük ve Aziziye Tabyalarına gezi düzenlendi.

Düzenlenen tarihi geziye Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Doç. Dr. Nezahat Ceylan'da katıldı.

Gezi programında ilk olarak Erzurum'un önemli kalelerinden birisi olan Pasinler Kalesi ziyaret edildi. Kale hakkında bilgiler veren Günaşdı, "Pasinler Kalesi konumu itibari ile tarihin her döneminde önemini korumayı başarmıştır. Pasinler kalesinin Prof. Dr Alpaslan Ceylan'ın da içerisinde bulunduğu kazı ekibinin araştırmaları sonucunda Doğu Anadolu Bölgesinde büyük bir krallık olan Urartular döneminde de yerleşim gördüğü belirlenmiştir. Çünkü kalenin içerisinde Urartular'a ait olan kiklobik duvar yapım tekniği ve kaya basamakları bulunmaktadır." dedi.

Pasinler kalesinin ardından Erzurum'un en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Sos Höyük ziyaret edildi. Günaşdı, Sos Höyüğün 1994 yılında Antonio Sagona ve Alpaslan Ceylan tarafından kazılarının yapıldığını ve buranın tarihi öneminden bahsetti. Sos Hoyuk'ten sonra Altınbaşak Höyük ve İlhanlılar döneminde yapıldığı bilinen Çobandede köprüsü ziyaret edildi.

Çobandede köprüsü hakkında önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. Alpaslan Ceylan bu köprünün altından geçen Aras Nehrinin aynı zamanda bir yaşam tarzı ve bir kültür olduğunu söyledi. Ayrıca Aras Nehrinin Türkiye ile Azerbaycan, İran ve Ermenistan sınırlarını da çizdiğini belirtti. Çobandede Köprüsünün ardından Tarih Bölümü öğrencileri ile beraber Erzurum'da manevi değeri yüksek bir yer olan Aziziye (Nenehatun) Tabyaları ziyaret edildi. Erzurum'un tarihte yazdığı Kahramanlık destanlarından birisinin de bu Tabyalar olduğunu anlayan öğrenciler. Kahraman Türk Kadını Nenehatun'un ölüm yıl dönümü vesilesi ile mezarı başında fatiha okudu.