Tarih öğrencilerinin tarihe yolculuğu

Dr. Alpaslan Ceylan öncülüğünde Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde 2 gün boyunca Tarihi yerleri gezerek bölgenin kültürü hakkında bilgi edindi.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın projesi kapsamında gerçekleştirilen geziye lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere 90 öğrenci katılım sağladı. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nezahat Ceylan, Doç. Dr. Oktay Özgül ve Kars Kafkas Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Karageçi'de katıldı. Gezi dâhilinde Atatürk Üniversitesinden hareket eden grup, ilk olarak Diyarbakır Ergani İlçesi'nin 6 kilometre güneybatısında Sesverenpınar Köyü sınırları içerisinde bulunan tarihi Hilar Kayalıklarının yakınında Dicle Nehrinin kollarında yükselen Çayönü Höyüğünü ziyaret etti. Bölge coğrafyası ve höyüğün tarihsel önemi hakkında bilgiler veren Ceylan “Burası M.Ö. 7500-5500 yılları arasında Neolitik Dönem İnsanına ev sahipliği yapmıştır. Sizleri buraya getirmememizdeki amacımız tarih laboratuvarlarını bizzat görerek yakından inceleme yapmanıza vesile olmaktır.” Dedi.

Çayönü gezisinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi ziyaret edildi. Böylece farklı üniversiteler hakkında da bilgi sahibi olunması sağlandı. Ayrıca Diyarbakır ilinde bulunan Diyarbakır kalesi, Diyarbakır Müzesi ve şehrin tarihi mekânları gezilerek ilk gün tamamlandı. İkinci gün ise Şanlıurfa'da bulunan Neolitik Çağ yerleşmesi olan Göbeklitepe Höyüğü gezildi. Bölge hakkında bilgiler veren Ceylan “2019 yılının Göbeklitepe Yılı olarak ilan edilmesinden dolayı burada bulunmamız ayrı bir önem arz etmektedir. Göbeklitepe Höyüğü sadece Anadolu tarihi için değil dünya tarihi açısından da önemli bir yerdir. Çünkü buralarda yapılan kazı çalışmaları dünya tarihini değiştirebilecek bulgular vermektedir.” Diye konuştu.

Göbeklitepe Höyüğü gezisinin ardından Şanlıurfa Müzesi, Balıklı Göl ve şehrin tarihi mekânları da gezildi.

Öğrenciler Tarihi ve kültürel değeri yüksek olan ve hayatlarında unutulmaz anılar bırakan bu geziyi organize ettiği için Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'a teşekkür etti. Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ise tarihin sadece dört duvar içerisinde öğrenilemeyeceğini belirterek bu tür organizasyonların ara ara tekrarlanacağını söyledi. Ayrıca, bu tür organizasyonlarda her türlü desteği veren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.