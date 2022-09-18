‘Tarih Yazan Çocuklar' projesi Erzurum'da uygulanmaya başladı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde ‘Tarih Yazan Çocuklar' projesi ile tüm ilkokullarda kurulan 176 kitap ağacı toplu açılışı yapıldı.

Erzurum'un Pasinler Zaferi'nin 974. yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan “Kütüphanesi Okul Kalmasın” çerçevesinde Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pasinler Belediye Başkanlığı, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirdiği ‘Tarih Yazan Çocuklar' projesi Pasinler İbrahim Hakkı İlkokulu'nda tüm sınıflarda uygulanmaya başlandı. Türk tarihine imza atmış 100 önemli kahramanın öğrencilere anlatılacağı projede, okulların kitaplıklarına kahramanları anlatan kitaplar gönderildi. Projenin açılışında ise minik öğrenciler Türk kahramanlarını tiyatro etkinliğinde canlandırdı.

Proje açılışında konuşma yapan ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez, “Bugün Pasinler Savaşı'nın yıldönümü. Yapılan işin önemi ortada, eğer siz Pasinler Savaşı'nı nesillerinize anlatamazsanız Malazgirt'i, Erzurum Kongresi'ni eksik anlatmış olursunuz. Bugün dünyada mazlumun tek sesi, mazlumun tek elini tutan dili, dini, ırkı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de anlayamamış ve anlatamamış olursunuz. Bunun önüne geçebilmek için bu tür faaliyetlere ailelerin özellikle sahip çıkması gerekiyor” dedi. 476 okula kütüphane yaptıklarını belirten Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer tarafından tüm ülkede başlatmış olduğu 'Kütüphanesi Okul Kalmasın' projesi çerçevesinde Erzurum'da kütüphanesi olmayan 476 okulumuza kütüphane yaptırdık. Şuanda Erzurum'da bin 86 okulumuzun hepsinde kütüphanemiz mevcut. Bu proje başladığında Erzurum'daki okullarda yaklaşık 400 bin kitap vardı. Şuan itibariyle 1 milyon 160 bin kitap mevcut. Bugün burada açılışını yaptığımız projeyle 400 ilkokulumuzda 3 bin 560 sınıfımıza kitaplık koyacağız ve bu kitaplıklara da 300 kitap yerleştirmiş olacağız. Sadece bu proje ile okullarımıza 1 milyon 50 bin kitap kazandırmış olacağız. Toplam kitap sayısını 2 buçuk milyona çıkarmış olacağız” şeklinde konuştu.

Çocukların yarınların ışığı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Tarih Yazan Çocuklar sloganıyla başlatılan bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Devletimizin başlattığı bu çalışmayı bizim, sizin de desteklemesi lazım. Çocuklarımızı okuyan, düşünen, sorgulayan bir nesil olarak ortaya koymamız lazım. 450 ilkokulda 3 bin 500'e aşkın sınıfta kütüphaneler kurmak suretiyle tarihimizden 100 şahsiyetin hayatını çocuklarımıza tanıtacağız” diye konuştu.

“Kendi hikayelerimizi yazamazsak başkalarının hikayelerine inanmak zorunda kalırız”

Açılışta bir konuşma yapan Vali Okay Memiş, “Biz kendi hikayelerimizi yazamazsak, yazdığımız hikayeleri çocuklarımıza anlatamazsak, başkalarının anlattığı hikayeleri anlatmak ve onlara inanmak zorunda kalırız. Evrensel kahramanların bizim kültürümüze ve değerlerimize uygun olduğu müddetçe onların benimsenmesinde de bir sakınca yok. Türk kahramanlarımızı çocuklarımıza öğreteceğiz ve kendi hikayelerimizi yazacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile ‘Tarih Yazan Çocuklar' projesiyle tüm ilkokullarda kurulan 176 kitap ağacı toplu açılışı yapıldı.