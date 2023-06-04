Tarihi konakta Necip Fazıl şiirleri okudular

Erzurum'da Necip Fazıl Kısakürek'i anma haftası çerçevesindeki etkinliklerin finali sayılacak programda, üstadın şiirleri tarihi konakta yankılandı.

“Vefatının 40. yılında Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Programları” Erzurum'da dolu dolu geçti. Son olarak Erzurum Kalesi'nin alt kısmında bulunan tarihi ERGES Konağı'nda düzenlenen “Şiirleriyle Üstad Necip Fazıl Kısakürek” programına ilgi oldukça fazla oldu. Bir çok davetli programı tarihi konağın koridorlarında takip etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Necip Fazıl Kısakürek gibi şiirin, sanatın, fikrin ve aksiyonun öncüsü hükmündeki zevatın gençlerimizce anılması ve anlaşılması anlamlı ve önemlidir. Bizler de bu anlamda üzerimize düşen her türlü görevi ve sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Tarihi ERGES Konağı'ndaki “Şiirleriyle Üstad Necip Fazıl Kısakürek” programına TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Hanifi İspirli, Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin , Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek, Ali Köseoğlu, Şahin Torun, Tayyip Atmaca, Vedat Eğilmez, Ziya Kibar, Kübra Genç, Yakup Abdullahoğlu, İsmet Handemir, Abdulkadir Çüllük ve Canan Şimşek okudukları şiirlerle katıldılar. Şiir dinletilerine

Programa katılan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş da Necip Fazıl'ın Erzurum günlerinden ve Erzurum'a olan ilgisinden bahsetti. Babasını kaybettikten sonra 1920'de annesiyle birlikte, Erzurum Emniyet Müdürü olan dayısının yanına gelmek için yola çıkan Necip Fazıl'ın bu seyahatle at sevgisinin ve merakının başladığını ve Necip Fazıl'ın 60 yaşlarına kadar at sahibi olduğunu söyleyen Murat Ertaş, Necip Fazıl'ın Erzurum'a ikinci gelişinin sebebinin de kalan 45 günlük askerliğini tamamlamak için olduğunu söyleyerek, “Necip Fazıl'ın Erzurum'a üçüncü gelişi 1963'te olur. 1961 ihtilâlinden sonra birkaç arkadaşıyla birlikte konferanslar vermek ve kapatılan Büyük Doğu mecmuasını yeniden çıkarmak için Anadolu'yu karış karış dolaşır. Bu illerden biri de Erzurum'dur. Başkanlığını Avukat İsmail Hakkı Yıldırım'ın yaptığı Erzurum Milliyetçiler Derneği'nin düzenlediği konferans 4 Ağustos 1963'te Arı Sineması'nın salonunda gerçekleştirilir. Konferansa Erzurumluların yoğun ilgisi vardır. Salonda izdiham yaşanmaktadır. Necip Fazıl davet ve konferanslar nedeniyle daha sonra Erzurum'a bir iki defa daha gelmiştir" dedi.

Programın sonunda Erzurum'un kıymetli bir ismi ve Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Çalmaşur'un dilinden türküler dinlendi.