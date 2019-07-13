Tarihi medresede 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İHA muhabirlerini çektiği fotoğraflar Erzurum'da tarihi Yakutiye Medresesi'nde sergilendi.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile İhlas Haber Ajansı işbirliği ile açılan sergide 15 Temmuz gecesi başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında çekilen 65 kare fotoğraf sergileniyor.

Tarihi Yakutiye Medresesi'nde açılan tarihi sergiye ilgi oldukça yoğun oldu. 16 Temmuz tarihine kadar açık kalacak sergi ücretsiz olarak gezilebilecek.

Sergi açılışı öncesi düzenlenen törende konuşan İhlas Haber ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Türkiye'nin 15 Temmuz'da tarihinin en büyük ihanetiyle karşılaştığını dile getirerek, “O gece Türk milleti yurdun dört bir yanında demokrasiye sahip çıktı milli bir duruş ortaya koydu. Biz de İhlas Haber Ajansı olarak o gece sahadaydık hiç arkamıza bakmadan yarın ne olur endişesi olamadan sahadaydık. Tankların, tüfeklerin, top atışlarının altında yurdun dört bir yanında İhlas Haber Ajansı muhabirleri o gece ölümü göze alarak görev yaptılar. Bu gün bu sergide yer alan fotoğrafları o gece çektiler. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki devletin yayın organları özellikle TRT'ye el konulmuştu. O gün özel televizyonlar ve ajanslar ciddi bir mücadele ortaya koydular. Büyük bir sorumluluk ortaya koydular. Bunlardan biri de İhlas Haber Ajansıydı. Yaptığı yayınlarla yaptığı haberlerle adeta darbenin karşısında durdu. Yurt içinde vatandaşlarımıza bir moral ve motivasyon sağladı. Hem de yurtdışında darbe girişimiyle ilgili oluşan olumsuz görüşleri olumsuz algıları ortadan kaldırma noktasında önemli bir görevi üstlendi. Biz bu gün de yarın da bu duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Serginin hazırlanmasında emeği geçen kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklıya ve İletişim Dairesi Başkanlığına emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 15 Temmuz da terör örgütü PKK ve PYD tarafından milli birlik ve beraberliğimize ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma aziz milletimizin milli mücadele ruhuyla vatanına, demokrasisine, geleceğine sahip çıktığı milli iradenin de asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiği ve tarihe altın harflerle nakşettiği destanı bir mücadele ile etkisiz hale getirdiğini ifade ederek, “Üç yıl önce yaşadığımız bu elim olay göstermiştir ki sahip olduğu imkanı ve gücü milli ve manevi değerler uğruna kullanabilecek aklı ve iradesi hür nesiller yetiştirmek bu gün daha çok önem kazanmıştır. Atatürk Üniversitesi olarak bize düşün bu emanete sahip çıkacak şuurlu nesiller yetiştirmektir. Bin yıldır vatan yaptığımız toprakların her anlamda hakkını verecek mazlumun yanında zalimin karşısında duracak gençlere öncülük etmektir. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününün üçüncü yıl dönümünde bu gün milletçe birlik ve beraberlik içerisinde olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Çomaklı, “Bu özel gün vesilesiyle ülkemizin güzide ajanslarından İhlas Haber Ajansı foto muhabirlerinin objektiflerinden yansıyan tarihe ışık tutacak arşiv niteliğindeki koleksiyonu burada sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle milli birlik gününün yıl dönümünde Fetö'nün hain darbe girişimi kahramanlıklarıyla, kanlarıyla, canlarıyla demokrasi şölenine dönüştüren aziz şehitlerimizin ve bütün şehitlerimizi minnetle anıyor şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi Erzurum Vali Yardımcısı Sadettin Doğan, Atatürk üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fuat Gündoğdu ve Prof. Dr. Ayhan Çelik tarafından kesildi.

Törenin ardından protokol ve davetliler sergiyi gezdiler.