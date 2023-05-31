Tarihi mekanda “Kelime-i Tevhid” Sergisi

Albayrak Grubu'nun geleneksel hale getirdiği ve her yıl farklı bir başlıkta sanatseverlerle buluşan Hat Eserleri Sergisi'nin bu seneki teması “Kelime-i Tevhid” oldu. Sergi Erzurum'da Çifte Minareli Medrese'de ziyarete açıldı.

İstanbul'un farklı yerlerinde sergilenen “Kelime-i Tevhid” Hat Eserleri Sergisi Türkiye'yi gezmeye başladı. Balıkesir, Ankara ve Trabzon'da misafirlerini ağırlayan sergi 31 Mayıs'ta, Albayrak Grubu'na ait Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat'in de faaliyet gösterdiği Erzurum'da kapılarını sanat sevdalılarına açtı. 13 usta hattatın özgün yorumlarıyla hazırladığı eserler, 12 Haziran'a kadar Çifte Minareli Medrese'de ziyaretçilerini bekliyor olacak.

İstanbul'dan Anadolu'ya yola çıktı

Albayrak Grubu'nun, İslam hat sanatını yaşatma, özgün eserlerle bu sanata katkıda bulunma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla sürdürdüğü hat eserleri projesi yoğun ilgi görüyor. 9 senedir devam eden ve her sene farklı bir konunun ele alındığı sergide bu senenin konusu “Kelime-i Tevhid” oldu. Açılışı Taksim AKM'de yapılan “Kelime-i Tevhid” Hat Eserleri Sergisi, İstanbul'un farklı noktalarını gezdikten sonra Anadolu'ya açıldı. Öncesinde Balıkesir, Ankara ve Trabzon'da sanatseverlerle buluşan sergi şimdi de Erzurum'da meraklıları için kapılarını açtı.

Tarihi mekânda sergilenmesi anlamlı

Çifte Minareli Medrese'de yapılan açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir ve Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu'nun yanı sıra birçok sanat meraklısı katıldı. Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Sivri ise, “Selçuklu ve Osmanlı döneminde İslamî ilimlerin öğretildiği, eğitimin merkezlerinden biri olan Çifte Minareli Medrese'nin tarihî dokusunda eserlerimizi sergilemek, hat sanatına ilgi duyan ve bu sanatın yaşatılmasına katkı sunan herkes için büyük bir anlam taşıyor” açıklamalarında bulundu.

Ramazan Ayının manevi havasında yazılıyor

Klasik hat sanatı ile günümüz modern çizgisinin harmanladığı ve “tarz-ı cedit” olarak nitelenen eserler usta hattatlar tarafından Ramazan ayının manevi havasında yazılıyor ve Albayrak Hat Takvimi'nin sayfalarını süslüyor. Sonrasında ise İstanbul'un ve yurdun çeşitli yerlerinde hat meraklılarının ilgisine ve beğenisine sunuluyor. Erzurum'da açılışı yapılan sergi 12 Haziran'a kadar Çifte Minareli Medrese'de ziyaretçilerini bekliyor olacak. Sergiyi hazırlayan sanatçılar arasında Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz yer alıyor. Albayrak Hat Eserleri Sergisi'nin “Kelime-i Tevhid” konulu 2023 eserleri aynı zamanda geçmiş yıllardaki eserlerle birlikte “ketebe.org” adresinden incelenebiliyor.