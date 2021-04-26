Tarım arazilerine can suyu oldu, 2 bin 600 dekar araziyi yeniden canlandırdı

Erzurum'da bulunan Taşkaynak Tarım Arazisi Sulama Göleti sayesinde 2 bin 640 dekar alan arazi yeniden canlandı. 2 yıl önce inşaatı tamamlanan ve hizmete başlayan gölet bulunduğu bölgeye adeta can suyu oldu.

Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı bakımından ikinci sırada olan Erzurum, son yıllarda tarım arazilerine verdiği önemle de ilgi çekiyor. Özellikle bölgelere yapılan sulama göletleriyle tarıma tam destek veriliyor. Erzurum'un birçok ilçesine yapılan göletler tarım arazilerine adeta can suyu olup yeniden yeşillenmesine ve canlanmasına yardımcı oluyor.

Kente Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan en dikkat çekici göletler arasında ise 2019 yılında yapımı tamamlanan Erzurum'un Pasinler İlçesine bağlı Taşkaynak Mahallesinde bulunan Pasinler Taşkaynak Göleti yer alıyor. Bu gölet 2 yıldır Erzurum tarımını canlandırmaya devam ediyor. Kil Çekirdekli Homojen Dolgu tipinde imal edilen gölet 19.40 metre yüksekliğe sahip. Gölette depolanan su ile 2 bin 640 dekar tarım arazisinde modern sulama sistemi ile sulu tarım yapılabiliyor.

Öte yandan Taşkaynak Göleti manzarasıyla görenleri mest ediyor. Özellikle farklı türde kuşların beslenmek için kullandığı gölet ziyaretçilerini de ağırlıyor. Fotoğrafçılar buradaki kuş popülasyonunu incelemek için göletin yolunu tutuyor.