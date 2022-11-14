Tarım Kredi'den yem fabrikası hamlesi

Geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın bir televizyon programında Doğu Anadolu'da yem fabrikası kararı aldıklarını ve bu ilin Erzurum olduğunu ifade etmesi üzerine Tarım Kredi Holding murahhas üyeleri Mustafa Hamurcu ve Yılmaz Bademli, Erzurum'da bir takım ziyaret ve görüşmelerde bulundular.

Uzun zamandır yapılması konuşulan fakat bir türlü yapımına başlanılmayan Erzurum Yem Fabrikasında son zamanlarda somut adımlar görülmeye başlandı, nitekim geçen haftalarda Hüseyin Aydın'ın yaptığı açıklamadan sonra Tarım Kredi murahhas üyeleri Mustafa Hamurcu ve Yılmaz Bademli bölgenin en büyük yem fabrikası kurulması amacıyla Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan ile görüşmeler gerçekleştirdiler.

Aziziye ilçe sınırları içerisinde yapılacak olan fabrikanın, sadece Erzurum'a değil Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesine hizmet vereceğinden bahseden Mustafa Hamurcu en kısa zamanda fabrikanın inşaatına başlayacaklarını, bu fabrikanın Erzurum'da hayvancılık faaliyetlerine ciddi bir katkısı olmakla birlikte, yem de kullanılan hammaddenin de bu bölgeden tedarik edileceğini ve bunun tarımsal hasılanın artışına ciddi bir katkı sağlayacağını söyledi, bu bağlamda Erzurum Valisi Okay Memiş'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a katkılarından dolayı teşekkür etti,

Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu'da bu fabrikanın Erzurum'a yapılması hususunda son dönemde çok önemli bir mesafe alındığını belirttikten sonra Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın konuyu yakın takip ettiğini ve fabrika kurulmasına verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Erzurum'a Koop Bakkal müjdesi,

Geçen günlerde TESK ve Tarım Kredi Kooperatifleri arasında KoopBakkal projesi hayata geçirilmiş bu proje kapsamında Tarım Kredi Kooperatif Marketleri bünyesinde uygun fiyatlarla sunulan ürünlerin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve bakkal olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel işletmelerin desteklenmesi amacıyla bayilikler verilerek bakkalların da satış kanalına dâhil edilmesi için oluşturulan geniş tabanlı bir iş birliğine başlanılmış fakat 6 pilot il içerisinde Erzurum'un olmadığı görülmüştü, Erzurum Büyükşehir Belediyesinde yapılan ziyarette konunun gündeme gelmesi üzerine Mehmet Sekmen, Erzurum'un proje kapsamına alınması talebine karşılık Tarım Kredi Holding murahhas üyesi Yılmaz Bademli en kısa zamanda ve en geç 2023 Ocak ayı içerisinde KoopBakkal projesinin Erzurum da uygulamaya başlanacağını söyledi, ayrıca 2022 sene sonuna kadar Erzurum'a en az 10 market daha açmayı planladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, son zamanlarda Tarım Kredi Kooperatiflerinin yaptığı hizmetlerle daha çok görünür olduğunu, bu hizmetlerin artmasının şehrin ekonomisine ciddi bir fayda sağlayacağının söyleyerek Erzurum Bölge Müdürü Bekir Parlak ve ekibine teşekkür etti ve fabrika kurulumu başta olmak üzere Erzurum'a yapılacak her yatırıma destek vereceklerini belirtti.