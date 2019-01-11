Tarım öğretimi 173 yaşında

Yıl Dönümü, Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ÖRGÜDER) Başkanı Ayhan Sümerli, Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Erdal Şengül, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çelik ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çelik'in açılış konuşmasıyla başlayan program, Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencisi Hilal Gül'ün fakülte öğrencileri adına yaptığı konuşma ile devam etti.

Coşkun: “Ziraat Mühendislerimiz Tarımın Gelişmesinde Öncü Olacaklardır”

Vali Yardımcısı Ünal Coşkun yaptığı değerlendirmede, köyden kentlere göçün sonucunda tarım ve hayvancılığın giderek azaldığını, meraların ve yaylaların boşaldığını belirtti. Tarımın stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Coşkun: “Ülkemiz, kendi kendine yeten ülkeler arasındaydı. Tekrar bu özelliğine kavuşması için günlük meselelerden arınıp tarımsal üretimi artırmak ve geliştirmek durumundayız. Sadece üretmekle de kalmayıp doğru şekilde dağıtımını ve pazarlamasını yapmak ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Böylesine hayati bir meselenin kilit noktasını da eğitim oluşturuyor. Kaliteli ve kendini yetiştirmiş ziraat mühendislerimiz tarımın gelişmesinde öncü olacaklardır. Bu vesileyle yıl dönümünü kutluyor, ülke tarımı için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Koçan: “İnsanlığın Geleceği Tarımsal Üretimden Geçiyor”

Dünyada ve Türkiye'de modern tarım uygulamaları kullanıldığına işaret eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan ise, tarım tarihinin insanlıkla eş değer olduğunu, dünyada tarımsal anlamda önemli çalışmalar yürütüldüğünü ve insanlığın geleceğinin tarımsal üretimden geçtiğini belirtti. Dünyada ve ülkemizde tarımsal üretim her gün daha da önem kazandığını kaydeden Koçan: “Bu nedenle tarım sektörünün problemlerinin çözümünde her zaman yeni bilgi ve teknolojilere ihtiyaç duyuluyor. Bizde Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak sık sık çiftçilerimizle bir araya geliyor, onların ihtiyaçlarına anında çözüm üretiyor ve tarımdaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hemen uygulamaya geçiyoruz. Ülkemizde de tarımsal üretimin gelişmesi öncelikle eğitimden geçiyor. Tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretilmesi ve bunların ihraç edilmesi, bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen verilerle ancak mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, yeni tarım döneminin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Ercişli: “Ziraat Fakültemiz Ülke Tarım ve Hayvancılığının Daima Hizmetindedir”

Tarım üretiminin ülkelere sadece ekonomik açıdan değil sosyal açıdan da katkı sağladığına değinen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezai Ercişli, üniversite yönetimi olarak bunun bilincinde olarak çalışmalarını yürüttüklerini, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde başlatılan “Yeni Nesil Üniversite” vizyonu çerçevesinde topluma hizmet ve öncülük etme görevini başarıyla yerine getirdiklerini ifade etti. Bilimsel yenilikleri çiftçilere anında ulaştırmak adına “Çiftçi Eğitim Merkezi”ni aktif bir şekilde kullandıklarını aktaran Ercişli, Türkiye'nin en köklü fakültelerinden olan Ziraat Fakültesinin tüm akademisyenleri ile ülke tarım ve hayvancılığına hizmet etmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Üretim ile istihdam arasında dengeyi gözeten, gençlere umutla bakabilecekleri bir ortam oluşturan, teknolojik değişimlere uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirme gayreti içerisinde olan bir üniversite olduklarını vurgulayan Ercişli, bu tören vesilesiyle mesleğinin 30. yılını tamamlamış hocalarım başta olmak üzere, görevinde yükselen hocalarımızı kutluyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ÖRGÜDER Başkanı Ayhan Sümerli'nin sunumuyla devam eden program, mesleğinde 30. yılını tamamlamış öğretim görevlilerine plaket verilmesi ve unvanlarında yükselen akademisyenlere cübbe giydirilmesi ile son buldu.