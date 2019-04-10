İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tarlasına giderken traktörüyle sele kapıldı

Erzurum’da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış Aziziye ilçesinde sele neden oldu.

Erzurum'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış Aziziye ilçesinde sele neden oldu. Traktörüyle tarlaya giderken mahsur kalan bir kişi ise AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan sağanak yağış Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Sakalıkesik Mahallesi'nde sele neden oldu. Traktörüyle tarlaya giden Muhammet Emin Karadağ adlı vatandaş dereden geçmek isterken sele kapıldı. Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri botlarla traktörün yanına ulaştı. Ardından AFAD ekipleri Karadağ'a can yeleği giydirerek bota bindirdi. Traktör ise çekici yardımıyla karaya alındı.


Ayrıca Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün de bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.