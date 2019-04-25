Taş yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Erzurum'un İspir ilçesinde taş yüklü kamyon devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Rize'den İspir istikametine seyreden Erdoğan Daşkıran (57) yönetimindeki 25 EC 874 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, Yukarı Özbağ Mahallesi mevkiinde dikkatsizlik sonucu devrildi. Yoldan geçen başka bir sürücü kazayı görerek durumu 112 ve jandarmaya bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Daşkıran yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Daşkıran'ın cenazesi, İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

Uzun yıllardır aynı şirkette çalışan Daşkıran'ın emeklilik için yaklaşık 1 ay önce başvuru yaptığı henüz maaşını alamadığı öğrenildi.