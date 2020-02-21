Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirlii ile hayata geçirilen “Tasarım Beceri Atölyeleri ile Hayal Et, Tasarla,Üret” projesi ile Erzurum'da birçok ilçede 20 okulda 24 tasarım beceri atölyesi kurulacak. 3 milyon TL bütçeli projenin imzaları İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen tarafından atıldı.

Projenin genel hedefi: Okullarda tasarım beceri atölyeleri kurarak dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerin kalitesinin artırılmasına ve yaşam standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunarak ilin sosyoekonomik gelişimine destek olmak. Projenin hedef grubunu sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerdeki ortaokullarda eğitim gören yaklaşık 5 bin 600 öğrenci oluşturuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Erzurum İli Eğitimde Yerel Hedefler Stratejik Belgesi ve Eylem Planı”nda yer alan “Okullar Arası İmkan Farklıklarının ve Öğrenciler Arası Öğrenme Farklılıklarının Azaltılması” ve “Okullarda Sosyal, Kültürel Sportif Faaliyetlerin Artırılması” hedefleri doğrultusunda şekillenen projede, ildeki sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerdeki ortaokullarda tasarım beceri atölyeleri (TBA) kurularak öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel açıdan zengin ortamlarda eğitim görmeleri sağlanacak. Bu atölyeler öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda zamanlarını geçirecekleri birer yaşam alanı olarak hem ders içi hem de ders dışı zamanlarda hizmet verecek. Atölyeler öğrencilerin akademik başarılarının yükselmesinin yanı sıra sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişmesine de destek olacak. Ayrıca öğrenciler, ders dışı saatlerde bu atölyelerde vakit geçirerek olumsuz ortamlara ve davranışlara sürüklenme riskinden kurtulacaklar. Bu kapsamda “müzik”, “görsel sanatlar”, “salon sporları”, “fen, teknoloji, matematik ve mühendislik (FETEM)”, “yazılım ve tasarım” alanlarında toplam 24 atölye kurulacak.