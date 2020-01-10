İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşçı ailesinin baba acısı

Oltu’nun eski esnaflarından Ahmet Taşçı (90) hayatını kaybetti.

Oltu'nun eski esnaflarından Ahmet Taşçı (90) hayatını kaybetti.


Oltu'nun tanınmış simalarından Ahmet Taşçı Erzurum Atatürk Üniversitesinde tedavi görürken çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Taşçı'nın cenazesi Oltu'da Aslan Paşa Camisinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.


Cenazeye Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de Öğretim Üyesi/Profesör Doktor ve KBB Kliniği Eğitim Sorumlusu Enver Altaş Eski MHP İl Başkanı Nurettin Taşçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.