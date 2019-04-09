Taşçı makamına oturdu

Mazbatasını Oltu İlçe Seçim Kurulu Başkanı Merve Ayvaz'ın elinden alan Necmettin Taşçı, “Oltu halkı için, bizler için hayırlı olsun” derken İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ayvaz da yeni belediye başkanına başarılar diledi.

Büyük Birlik Partisinden belediye meclis üyesi seçilen ekibiyle birlikte Oltu İlçe Seçim Kuruluna giden Necmettin Taşçı mazbatasını aldıktan sonra Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır'ı da makamında ziyaret etti. Başsavcı Bayındır, yeni belediye başkanı Taşçı ve beraberindeki yeni meclis üyelerine başarılar diledi.

Başsavcı Bayındır ile bir süre sohbet eden Taşçı ve beraberindekiler daha sonra Oltu Belediyesine gitmek üzere Adliye Sarayı'ndan ayrıldı.

Öğle saatlerinde Oltu Belediye Binasına geçen yeni başkan Necmettin Taşçı ve belediye meclisi üyelerini kapıda selefi İbrahim Ziyrek ve belediye personeli kapıda karşıladı. Belediye binasının önünde üç adet kurban kesilirken Ziyrek çiçeği burnunda halefi Taşçı'yı çiçeklerle karşıladı. Belediye personeliyle tek tek tokalaşarak belediye binasına giren Başkan Necmettin Taşçı'ya kalabalık bir vatandaş topluluğu da eşlik etti.

Belediye Başkanlığı makamında kısa bir konuşma yapan İbrahim Ziyrek, “2004 yılında Necmettin Bey'den teslim aldığım belediyeyi 2019 yılında yeniden kendisine teslim ediyorum. Bu kaderin bir cilvesidir. Kendisine başarılar diliyorum” diyerek yeni başkan Taşçı'ya Türk Bayrağı ve bir Kur'an-ı Kerim hediye etti. Temsili olarak ilçenin anahtarını da teslim eden Ziyrek'e teşekkür eden Necmettin Taşçı ise “Bu bir bayrak yarışıdır. Sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ederek ilçemize, halkımıza hizmet edeceğiz. Artık parti rozetimizi çıkardık. Herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sayın Ziyrek'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlıklı bir ömür diliyorum.” diye konuştu.

Oltuluların yoğun ilgi gösterdiği devir teslim töreni sonunda Başkan Taşçı, selefi Ziyrek'i kapıya kadar uğurladıktan sonra gün boyu makamında tebrikleri kabul etti.