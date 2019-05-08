Taşçı öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Atatürk Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerle İftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Taşçı, “Geleceğimiz olan gençlerimizin bizim en değerlilerimiz her zaman yanlarındayız” dedi.

Taşçı, yaklaşık 50 öğrenciye bir ay boyunca iftar yemeği vereceğini bildirdi.

Öğrenciler, “Ramazanda iftar yemeklerimiz çok zor oluyordu ama başkanımız sayesinde iftarımız rahatlıkla yapıyoruz. Kendisine teşekkür ederiz” dediler.

Oltu Belediye Başkanı Nejmettin Taşçı Öğrencilerden tek istediğinin çok çalışıp okullarında başarılı olmaları olduğunu belirtti.