Taşçı'ya tebrik ziyaretleri sürüyor

31 Mart yerel seçimlerinde Oltu Belediye Başkanlığına seçilen Nejmettin Taşçı, Oltu ve Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor.

31 Mart yerel seçimlerde başkanlık koltuğuna oturan Nejmettin Taşçı, hayırlı olsun tebriklerini makamında kabul ederken adeta izdiham yaşanıyor.

Oltu Belediye Başkanı Taşçı, “Oltu halkımız ve çevre ilçelerimizden gelen bizlere teveccüh gösteren bütün hemşerilerimize layık olmak için gece gündüz çalışarak hizmet edeceğiz” dedi.