Taşkesenligil: “Dua Müslüman'ın en büyük kılıcıdır”

İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Bayramlar, birliğimizin ve dirliğimizin harcıdır. Bu gece Kadir Gecesi, Müslümanlar için dua edelim, dua müminin kılıcıdır” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecesi ve Salı günü kutlayacağımız Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma töreni oldukça samimi bir havada gerçekleşti. GSİM Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen bayramlaşma törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şube ve ilçe müdürleri ile kurum çalışanları katıldı.

GSİM çalışanlarının Mübarek Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, bayramların birlik beraberlik ve dayanışmanın en büyük örneği olduğunu söyledi.

Özellikle Kadir Gecesisinin bin aydan daha hayırlı olduğuna işaret eden Taşkesenligil, “Bu gece Müslümanlar için ülkemiz ve Erzurumumuz için hepimiz dua edelim. Çünkü dua müminin kılıcıdır” dedi.

ÖMRÜNÜZ RAMAZAN, AHİRETİNİZ BAYRAM GİBİ OLSUN

Gerek Milli, gerekse dini bayramların Türk milletinin birlik beraberliğini pekiştiren en önemli unsurlar olduğunu söyleyen Taşkesenligil, manevi günlerin ülkemizin birliği ve dirliğinin temeline atılmış en önemli harç olduğuna işaret etti. Taşkesenligil, “Birlik ve beraberliğe, kardeşliğe ve kaynaşmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu önemli ve anlamlı günlerin değerini çok iyi bilmeliyiz ve geleneklerimizi yaşatmalıyız. Bu vesile ile tüm İslam Aleminin Mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Ömrünüz Ramazan ayı ahiretiniz ise bayram gibi olsun” dedi.

Ramazan ayında özellikle kadınlara büyük sorumluluklar düştüğüne işaret eden Taşkesenligil, “Biz erkekler bir iş yapıyoruz. Ama kadınlarımız Ramazan ayında bizlere yemek yapıp yetiştirmek gibi gayelerinin dışında bir de çocuk bakıyorlar. Onun için kadınlarımızın bayramını özellikle tebrik ediyorum. Çünkü Ramazan ayında en çok onlar çalıştı” dedi.