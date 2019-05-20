Taşkesenligil'den 19 Mayıs teşekkürü

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadelenin 100'üncü yıl dönümünü muhteşem kutladıklarını belirtti. Taşkesenligil, muhteşem katılım sağlayan Erzurumlulara ve programdaki görevli personele teşekkür etti.

Bir haftayı aşkın süre ile spor gösterileri, spor karşılaşmaları ve çeşitli aktiviteler ile gençliğin bayramını kutladıklarını vurgulayan Taşkesenligil, “Erzurum halkı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına büyük bir katılım göstermiştir. Kortej yürüyüşümüzün ardından Yakutiye Kent Meydanı'ndaki spor gösterilerimiz büyük ilgi görmüştür. Erzurum halkına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.