Taşkesenlioğlundan ETSOnun taleplerine destek

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç, Yönetim Kurulu Üyeleri; Celalettin Çetinkaya ve Haşim Koçun da yer aldığı ziyarette, Milletvekili Taşkesenlioğlu, Başkan Özakalın ve yönetimine yeni dönemde başarı dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özakalın, Taşkesenlioğluna ETSOnun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Müteşebbis Heyet Başkan Vekili olduğu 2. OSBdeki çalışmaların mevcut durumuyla ilgili de Taşkesenlioğlunu bilgilendiren Başkan Özakalın, 1 ve 2. Etapın bulunduğu bölgede yaşanan zemin probleminin ardından, Aziziye ilçesindeki 1 buçuk milyon metrekarelik alanda 3. Etap çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Özakalın; 3. Etap büyük ilgi görüyor

83 sanayi parselinin bulunduğunu yeni alanda şimdiye kadar 237 tahsis başvurusu aldıklarını kaydeden Özakalın şunları söyledi; Yerel ve ulusal yatırımcılarımızın buraya büyük ilgi göstermesi bizi mutlu ediyor. Bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Ancak müteşebbislerimizin bu ilgisi ve artan taleplerinin karşılanması için 3. Etap alanın ön kısmında bulunan ve Milli Savunma Bakanlığımızın uhdesindeki 1 buçuk milyon metrekarelik alanın da OSBmizin alanına dahil edilmesi kaçınılmaz. Bunun için Sayın milletvekillerimiz, Sayın Valimiz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da özverili gayretleriyle girişimlerimizi sürdürüyoruz.

Sanayileşmede atılım için 6. Bölge şart

Erzurumun sanayileşmede istediği atılımı yapabilmesi, yatırımların artması ve üretim kaynaklı ekonomik bir büyümeye kavuşması için tek şartın 6. Teşvik Bölgesinde yer almak olduğunu vurgulayan Özakalın, 6. Bölge teşviklerinden faydalanan bir İldeki işletme işçi başı 300 TL SGK primi öderken bu destekten faydalanmayan Erzurumdaki işletme 6-7 kat daha fazla prim ödüyor. Bu dezavantajımızı ortadan kaldıracak ve şehrimizin cazibesini artıracak 6. Teşvik Bölgesidir. İnşallah netice alıncaya kadar bu taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz diye konuştu.

Erzurumu ihracatta daha üst seviyelere taşıyacak olan ve 2009 yılındaki düzenlemeyle çıkarıldığı Mücavir İl kapsamına yeniden alınması için de talepleri olduğunu hatırlatan Özakalın, bu düzenlemenin de 2009 yılı öncesi haline getirilmesinin kentteki firmaları ihracata özendireceğini söyledi.

Taşkesenlioğlu; Reel sektörün talepleri bizim için çok değerli

Ziyarette, ETSOnun her platformda gündeme getirdiği, 6. Teşvik Bölgesi, 2. OSB 3. Etap alanının genişletilmesi ve Erzurumun yeniden Mücavir İl kapsamına alınmasıyla ilgili taleplerinin karşılık bulması için her türlü desteği vereceklerini kaydeden AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, reel sektörün taleplerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti. Ülkenin geleceği, refahı, üretimi, istihdamı ve ekonomik istikrarı için çaba gösteren her kişi ve kurumun çalışmalarına destek vermenin asli görevleri olduğunu anlatan Taşkesenlioğlu, Bu anlamda ETSOnun çalışmalarını ve taleplerini çok değerli buluyoruz. Şehrimizin esnafı, tüccarı ve sanayicisinin menfaati için çaba gösteren Ticaret ve Sanayi Odamızın bu taleplerinin de her zaman takipçisi olacağız ve bu taleplerin karşılanması için ETSO Yönetimi ile birlikte gayret göstereceğiz dedi.

Başkan Özakalın ziyarette Milletvekili Taşkesenlioğluna, ETSOnun 6. Bölge ve Mücavir İl talepleriyle ilgili raporlar iki ayrı rapor verdi.