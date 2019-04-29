Taşlıcay, Erzurum'da Anneler Günü programına katıldı

MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay Erzurum'da ilk olarak MHP il başkanı Naim Karataş'ı ziyaret ettikten sonra Abdurrahman Gazi türbesini ve tabyaları gezdi.

Yoğun bir katılımın olduğu programda ilk konuşan MHP Erzurum kadın kolları il başkanı Yıldız Çakıcı günün önemine binaen bir açıklama yaptı.

Ardından İl Başkanı Karataş ‘'Hiç karşılık beklemeden vermenin, şefkatin, bağışlamanın, hoşgörünün ve eşsiz sahiplenişin en mümtaz simaları şüphesiz annelerimizdir. Milletimizin gelecekte var olabilmesi, nesillerin sağlıklı, şuurlu ve milli bir zihniyetle meselelere odaklanmaları öncelikle ailelerinden alacakları eğitime ve terbiyeye bağlı olacaktır. Bu itibarla, annelerimiz geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarlarıdır. Bunun yanı sıra hem maddi, hem de manevi hayatımızda annelerimizin yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır. Elbette, elleri öpülesi annelerimizi yılın bir gününde değil, yılın her günü hatırlamamız ve anmamız ,onları baş tacı etmemiz gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle, yemeyen yediren, giymeyen giydiren, göz nuruyla, bin bir emekle bizleri büyüten annelerimizin Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum'' dedi

MHP Kadın kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay ise ‘'Kadın vatandır, kadın gelecektir diyen, kelamı haysiyeti olan, kutup yıldızımız , milli duruşumuzun övünç kaynağı, sayın genel başkanımız bilge lider Dr. Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdim dadaşlar diyarına. Selam olsun memleketime, selam olsun Erzurum 'da bir olmuş, birlik olmuş iffet abidesi, yüreği merhametle, sevgiyle, imanla dolu kadınlarımıza. Biliyorum ki bu gün salonu dolduran bu toprağın vefakar kadınları, her türlü çileyi çekmiş ama bir kez dahi ah etmemiştir. Namı Türkiye'ye mal olmuş Erzurum'un yiğit evlatları, dadaşları; eli öpülesi analarımızdan almıştır güçlerini. İffeti, namusu, dirayeti, samimiyeti tüm dünyaya örnek olan sizlerden almıştır bu gücü. Tüm analarımıza, anne adaylarımıza, vatanını, milletini çocuğunu sever gibi seven anne yürekli kadınlarımıza, hepinize hoş geldiniz diyorum. Erzurum'un çok kıymetli kadınlarının nezdinde, Türk kadınının anneler gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.