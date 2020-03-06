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TCCBİKO Başkanı Atay' dan ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.

Dr. Salim Atay Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ikincisi düzenlenen öğrencilerin mezuniyetleri sonrası iş hayatlarına katkılar sağlamak ve yeni ufuklar açabilmek amacıyla organize edilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı için Erzurum'a gelen Dr. Salim Atay Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.


Doç. Dr. Atay, Rektör Çakmak'tan üniversite hakkında bilgiler aldı.

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