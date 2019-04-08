TDED Erzurum 2. olağan genel kurulunu yaptı

Olağan Genel Kurulu'nu yaparak yeni yönetimini belirledi.

Derneğin şube merkezinde yapılan genel kurulda Murat Ertaş başkanlığa ikinci defa seçildi. Divan Başkanlığı'nı Erdal Barın, divan başkan yardımcılığını Fatih Sağsöz ve divan kâtipliğini Ferda Sapansüren'in yaptığı genel kurulda Başkan Murat Ertaş derneğin iki sene süresince Erzurum'da yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken gelecek dönemlerde gerçekleştirmeyi düşündükleri hedefleri açıkladı. Daha sonra derneğin denetim raporu okundu ve ibra edildi.

TDED Erzurum Şube Başkan Murat Ertaş teşekkür konuşmasında, yaptıkları birbirinden değerli çalışmalarla sadece Erzurum'da değil Türkiye'de de dikkat çektiklerini ve birçok ilden farklı STK'lerin yaptıkları çalışmalar hakkında kendilerinden görüş aldıklarını bildirdi. Etimoloji Okumaları, Kelime Hikâyeleri, Yazarlık Mektebi, ney ve bağlama kursları, şehir ve medeniyet söyleşileri, şiir programları, kitap mütalâaları, vahiy kültürü, halk ozanlarımız gibi birçok programla şehre gönüllü hizmet ettiklerini vurgulayan Ertaş bilhassa kurtuluşunun 100.yılında Erzurum'a ciddi izler bırakacak işlere imza attıklarını söyledi. TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurumlarla ortak birçok çalışma yaptıklarını belirterek sivil toplum kuruluşu olarak, hem kamu kurumlarına proje ve fikir desteği verdiklerini hem kamu kurumlarından çalışmalarda destek gördüklerini dile getirerek şehre ve topluma hizmette emek veren herkese teşekkür etti.

Derneğin “kamu yararına dernek” statüsünde hatırlatan Ertaş, kurulduktan sonra Bakanlar Kurulu ve İçişleri Bakanlığı kararıyla derneğin adına devletin adını ekleme ruhsatı aldıklarını hatırlatarak, “Adımızda ülkemizin, yani Türkiye'mizin adını taşımanın onurunu ve ağır sorumluluğunu taşıyoruz, yönetimimiz ve tüm üyelerimiz de bu bilinçle hedeflerimiz doğrultusunda gönüllerini ortaya koymaktadırlar.” dedi. TDED Erzurum'un ilk yönetiminde ve yönetim organlarında emek veren tüm üyelerine teşekkür eden Ertaş, yeni yönetime ve yönetim organlarına seçilen üyeleri de tebrik ederek konuşmasını tamamladı.

TDED Erzurum'un yapılan genel kurul sonrasında oluşan yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM (Asıl): Murat Ertaş, Erdal Barın, Hakan Hadi Kadıoğlu, Vildan Şen, Vedat Eğilmez, Mustafa Uğurlu, Murat Güven, Emine Sever, Ümmet İlhan, Tamer Şen, Abdullah Keleşoğlu

YÖNETİM (Yedek): Mehmet Polat, Abdülkasım Gül, Orhan Küzeci, Ahmet çakmak, Sebahat Altuğ, Songül Moder, Hanifi Alan, İsmet Handemir, Melek Bingöl, Melike Kara, Turabi Gürsoy

DENETİM KURULU (Asıl): Ayhan Akbulut, Zeynep Polat, Sena Ay (YEDEK) Abdullah Karslı, Mehmet Akif Binici, Sümeyra Keskinkılıç

DİSİPLİN KURULU (Asıl): Dursun Somun, Fatih Sağsöz, Figen Sever Erpolat (YEDEK): Ferda Sapansüren, Harun Akpınar, Günay Şengüllendi