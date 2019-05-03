TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş'tan Başkonsolos Solkanzadeh'e ziyaret

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ve yönetim kurulu Üyeleri İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Solkanzadeh'i ziyaret etti.

Ziyarette TDED Erzurum'un çalışmaları hakkında Başkonsolos Solkanzadeh'e bilgi veren TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, İbn-i Haldun'un “Coğrafya kaderdir” sözünü hatırlatarak, ortak coğrafyanın insanları olarak Erzurum'un sosyokültürel yapısı ile İran'ın birbirine yakınlık gösterdiğini belirtti.

Erzurum'un da İran gibi şiir medeniyetinin önemli merkezlerinden olduğunu söyleyen TDED Erzurum Başkanı Ertaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Erzurum yüzyıllardır İran coğrafyasına hudut bir şehir. Bu durum şehrin ticaretinden, kültürel yapısına, insan kaynağından sosyal yaşamına bilhassa Erdebil, Tebriz, Urumiye gibi şehirlerle ortak özellikler göstermesine vesile olmuştur. Anadolu'daki din dilinde Farsçanın tesiri inkâr edilemeyeceği gibi Farsça üzerinde Türkistan coğrafyasının tesiriyle Türkçenin izlerini de görmek mümkündür. Türkümüzde, şiirimizde, masalımızda, efsanemizde karşılıklı etkileşimi görmek hiç de zor değil. Bu bağlamda Doğu'nun ağabeyi şehri ve Tebriz'in kardeş şehri olan Erzurum ile İran arasında gerçekleştirilecek her türlü kültürel etkinlikte işbirliği yapabileceğimizi Sayın Başkonsolosumuza iletmek ve tanışmak amacıyla kendisini ziyaret ettik. Kabul ve nezaketleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.”

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Solkanzadeh de Osmanlı sultanlarından ve şairlerinden Farsça divan yazanların olduğunu hatırlatarak, Mevlâna'nın, Fuzulî'nin Türkiye ile ortak kültür değeri olduğunu belirtti.

İran'nın büyük bir kısmında Erzurum'dan ziyade İstanbul'un Antalya'nın tanındığını söyleyen Başkonsolos Solkanzadeh İran'da ve Erzurum'da yapılacak ve iki ülkenin dostluğunu artıracak her türlü kültürel ve ekonomik çalışmanın yanında olacaklarını söyleyerek, Erzurum'da yapmayı planladıkları bazı kültür ve sanat çalışmaları hakkında bilgi verdi ve TDED Erzurum'u tanımaktan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.