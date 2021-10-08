Tebeşir Tiyatrosu, radyo oyunuyla dinleyicilerle buluşacak

9 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de Damla Radyo'da yayınlanacak oyunda, Erzurum Polis Amca İlkokulu öğretmenlerinden Özlem Yahşi Anik de yer alacak.

Türkiye genelinde tiyatroya gönül veren öğretmenlerin kurduğu Tebeşir Tiyatrosu, radyoda tiyatro severlerle buluşacak. Tiyatro ve radyo sanatçısı Göktan Güçlü'nün kaleme aldığı ‘Annem Gibi' isimli oyununda aralarında Erzurum'un da bulunduğu Türkiye'nin dört bir yanından 40 öğretmen, öğrencilerle olan anılardan derlenen oyunu dinleyicilere aktaracak.

Bu oyunu kaçırmayın

Erzurum Polis Amca ilkokulu öğretmenlerinden Özlem Yahşi Anik in yer aldığı oyun 9 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de Damla Radyo'da yayınlanacak.

Tebeşir Tiyatrosu'nun birkaç ay önce bir radyo tiyatrosu seslendirmek için Türkiye'nin dört bir yanından ve kardeş ülke Azerbaycan'dan tamamen gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş öğretmenlerden oluştuğunu dile getiren Özlem Yahşi Anik ‘Annem Gibi' oyununa ilişkin bilgi verdi. Evlerinde tiyatro keyfi yaşamak isteyen herkesi Damla Radyo dinlemeye davet eden Özlem Yahşi Anik, kendileri için büyük bir anlam ifade eden bir çalışmaya dahil olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.