Tekman'da heyelan

Erzurum’un Tekman ilçesinde meydana gelen heyelan yolun tek şeridini trafiğe kapatırken, yüzlerce dönüm arazi Aras Nehri’nden taşan suların altında kaldı.
Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen heyelan yolun tek şeridini trafiğe kapatırken, yüzlerce dönüm arazi Aras Nehri'nden taşan suların altında kaldı.
Edinilen bilgiye göre, karların erimesi nedeniyle Aras Nehri debisi yükselerek taşkına neden olurken, Erzurum-Tekman karayolunda oluşan heyelan ulaşımı aksattı.
Tekman-Hacı Ömer karayolunda yaşanan heyelan nedeniyle yolda dev çukurlar oluştu. Bölgede yaklaşık 500 dönüm arazi su altında kaldı.