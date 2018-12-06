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Tekman'da kadın hakları günü kutlandı

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü münasebetiyle Tekman AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gamze Sarıkaya ilçede bulunan kadınlarla bir araya geldi.


Tekman AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen programda kadınlara gül dağıtıldı.


Tekman AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gamze Sarıkaya programda yaptığı konuşmada kadınların değerinin ve öneminin anlaşılması gerektiğini ifade ederek “Varlığımızın en temel taşı kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını elde ettiği bu önemli günü kutluyoruz. 5 Aralık 1934 tarihinde yapılan anayasa değişikliğiyle kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkı, bu günün dünya kadın hakları günü olarak kutlanmasıyla neticelenmiştir. Kadın, bütün dünya toplumları için değerlidir öyle olmalıdır. Bizim toplumumuzda kadın, Allah'ın emanetidir. Cennetse annelerin ayakları altındadır.“ dedi.

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