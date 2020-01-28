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Tekman'da kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi

Erzurum’un Tekman İlçesi’nde kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Erzurum'un Tekman İlçesi'nde kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın final müsabakasında Anadolu İmam Hatip Lisesi rakibi Karapınar İlköğretim okulunu 3-1 mağlup ederek şampiyonluğu kazandı.


16 takımın katıldığı turnuvanın sponsorluğunu Tekman Belediyesi yaparken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de koordinasyonu sağladı.


Tekman Spor Kompleksinde yapılan karşılaşmalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Final maçında Tekman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Karapınar İlköğretim okulu karşı karşıya geldi. Tekman Anadolu İmam Hatip Lisesi rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.


Düzenlenen ödül töreninde Tekman Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Mustafa Ergin, İlçe Jandanma Komutanı Yüzbaşı Ümit Zengin dereceye giren takımlara kupa ve hediyelerini verdiler.


Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü M. Selim Handemir, “Sevgi ve hoşgörü ile oynanan müsabakalarda asıl kazanan biz değil dostluk oldu" dedi.

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