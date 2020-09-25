Tekman'da ot yangını

Erzurum'un Tekman ilçesinde çıkan yangında bin balya ot kül oldu.

Tekman ilçesi Aşagı Hanbey Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan ot yangınına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman itfaiye ekipleri ve Tekman Belediyesi ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri su ile yangına söndürmek için mücadele ederken, belediye ekipleri de kepçe ile yanan otun üstünü toprak ile kapatıp yangının dağılmasını önlediler.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında Musa Altay'a ait 1000 balya ot yanarak kul oldu.