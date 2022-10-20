Tekman'da ot yangını

Erzurum'un Tekman ilçesindeki mezrada çıkan yangın sebebiyle yüzlerce ton ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Koçyayla Mahallesi Oymataş mezrasında gece yarısı ot balyalarının bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ot yangınına, Büyükşehir Belediyesi Tekman İtfaiye ekiplerince müdahale edildi. 112'den alınan ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ile Tekman Belediyesi İtfaiye ve iş makinelerinin yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi kırsal hizmetlerine ait iş makineleri ile de yangına müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.

Ot sahibi Fevzi Kartal, yanan otu uzaktan seyretmekle yetindi. Ekiplerin, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 365 metre rakımda bulunan bölgeye ulaşması zaman aldı. Yangın soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar devam etti.