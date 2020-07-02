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Tekman'da sel etkili oldu

Erzurum’un Tekman ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları su baskınlarına neden oldu.

Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları su baskınlarına neden oldu.


Tekman ilçesine bağlı Akdağ ve Çiçekdağı mahalleleri ile Hitik mezrasında sel yaşandı. Selde 11 ev hasar görürken 3 inek, 3 buzağı 1 yeni doğan dana sele kapıldı.


Yaşanan selin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler, İtfaiye ve Tekman Belediyesi iş makinaları baskında hasar gören mahallelerde müdahale çalışması yaptı. Evleri su basan vatandaşların evleri boşaltılırken, su baskının ahırları hasar gören köylülerin canlı hayvanları güvenli bölgelere sevk edildi.

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