Tekman'dan uluslararası “Mutlu et mutlu ol” eTwinning projesi

Erzurum'un Tekman ilçesi Molla Mehmet İlkokulu'ndan Sınıf Öğretmeni, müdür vekili Özlem Yıldırım'ın kuruculuğunu yaptığı “Mutlu et mutlu ol” projesi ile örnek bir çalışmaya imza atılıyor.

Tekman, Molla Mehmet İlkokulu'ndan Sınıf Öğretmeni, müdür vekili Özlem Yıldırım'ın kuruculuğunu yaptığı diğer kurucunun Azerbaycan'dan katıldığı 10 Türk, 1 Azerbaycanlı, 2 Ürdünlü, 1 İtalyan öğretmenin bulunduğu 14 ortaklı bir iyilik projesi çalışmalarına start verildi.

“Make Happy Be Happy” (Mutlu Et Mutlu Ol) projesi ile Asya Avrupa ve Afrika kıtalarının eğitimci ve öğrencilerini birleştiren tüm kıtalara mutluluk enerjisi yayacak çok güzel etkinlere ve insanlara ulaşılmak hedefleniyor.

İş birlikli çalışmanın güzel örneklerinden olan eTwinning projesinde “Sokak Hayvanlarına Kulübe Yapma, Birini Neşelendirmek İçin Video Hazırlama, Bir Arkadaşına El Yapımı Hediye Yapma, Bir Yaşlıya Kek Yapıp Ziyaretine Gitme, Bir Kamu Kuruluşuna Teşekkür Etme” gibi ana etkinlikler mevcuttur. Projeyi, tüm ülkedeki ortaklar uzaktan tanışma toplantısı yaparak başlattı.

Öğretmen Özlem Yıldırım, “Projemiz öğrencilerimize hem ruhsal hem fiziksel aktiflik sağlayacak bir iyilik projesidir. Öğrencilerimizin kalplerine dokunarak iyilik tohumları ekmek istiyoruz. Eğitim-öğretimde değerlerimiz, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler konuları içerikleriyle de bütünleştirerek vermek istiyoruz. Günümüz çocuklarının gitgide bencil, hareketsiz, asosyal, depresif, karamsar, kendine ve çevresine yabancılaşan bir karakter oluşturduklarını görmekteyiz. Bu özelliklerini köreltecek etkinlikler planlayıp çevrelerine, insanlara, hayvanlara, doğaya karşı faydalı olmayı ve bundan mutluluk duyma bilinci ve ruhu aşılamayı amaçlamaktayız. Mutlu çocuklar mutlu gelecektir. Mutluluk her insanı üretken, verimli, sorumlu, faydalı yapan muhteşem bir güçtür. Geleceğe mutlu çocuklar yetiştirerek faydalı olmak istiyoruz” dedi.