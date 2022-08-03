Teknik Destek Programı 3. Dönem Sonuçları açıklandı

dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

dönemine toplam 25 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapılarak, 25 başvuru ön incelemede uygun bulunarak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 15 proje listede yer aldı.

Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 3 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekiyor.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler ise şunlar:

“ 1. Başvuru Formu

2. Destekleyici Belgelerin asılları

* Başvuru Sahibi Karar Belgesi

* Ortak Kuruluş Karar Belgesi (varsa)

* Teknik Şartname

* Proforma Fatura

* Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri

* Eğitim Müfredatı (eğitim varsa)

Yukarıda sayılan belgelerin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu, asıllarının veya aslına uygun nüshalarının Ajansımıza getirilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur.”