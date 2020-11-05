Tekno Dönüşümle Bilgisayarsız Öğrenci Kalmasın

‘Bilgisayarsız Öğrencimiz Kalmasın' sloganıyla yola çıkan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi de örnek bir çalışmaya imza atarak alkış aldı.

Palandöken Gençlik Merkezi, ‘Tekno Dönüşüm' projesi kapsamında kırsaldaki öğrencilere bilgisayar kazandırmaya devam ediyor.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, Palandöken Gençlik Merkezi olarak üç senedir başarıyla sürdürdükleri ‘Tekno Dönüşüm' projesi kapsamında kırsaldaki öğrencilere kazandırdıkları bilgisayarlar ile uzaktan eğitime katkı sağladıklarını söyledi.

Gözütok, “ Gençlk ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil ile Gençlik Hizmetleri Müdürümüz Muammer Aydın öncülüğünde gençlerimizin uzaktan eğitim derslerine katılabilmeleri ve eğitimlerini aksatmadan yapabilmeleri için Palandöken Gençlik Merkezi olarak katkı sunmaya devam ediyoruz. Gençlik lideri Fırat Ceyhan ve gençlik merkezi çalışanı Murat Kotanoğlu'nun da yer aldığı projede bilgisayarsız öğrencimiz kalmasın diyerek tekno dönüşüm projesi kapsamında onardığımız bilgisayarları öğrencilerimize kazandırıyoruz” dedi.