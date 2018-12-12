Tekrarlayan düşüklere histeroskopi ile son

Bülent Berker, Histeroskopi yöntemi ile kendiliğinden olan ve tekrarlayan düşüklerin nedeninin araştırılmasında faydalı olduğunu söyledi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Profesör Doktor Bülent Berker, “Histeroskopi ince fiber optik bir alet olan histeroskop ile rahim ağzını ve rahim içini görüntüleyen bir yöntemdir. Üreme yaş grubunda adet dönemi arasındaki kanama ve menopoz sonrası kanamalar histeroskopinin en sık yapılan nedenleridir. Kısırlık ikinci en sık yapılma nedenidir. Anatomik nedenli olanların belirlenmesinde kabul görmüştür. Histeroskopi ayrıca kendiliğinden olan ve tekrarlayan düşüklerin nedeninin araştırılmasında da faydalıdır. Ayaktan yapılan histeroskopi ultrason, histerosalfingografi gibi diğer testlerin yeterli sonuç veremediği zaman kullanılır” dedi.

En önemli sorunun işlemi takiben hafif adet dönemi gibi bir ağrının olması olduğunu ifade eden Berker, “Histeroskopi aynı zamanda cerrahi başka bir işlem ile aynı gün yapılabilir ve sadece birkaç dakika zaman alır. Diagnostik histeroskopi genellikle anestezi gerektirmez. Ama bazı endişeli ve hassas hastalarda ve anatomik farklılıklarda anestezi gerekebilir. Operatif histeroskopi her yaş grubundaki kadınların rahim patolojilerini tedavi etmeye izin veren minimal invaziv cerrahi bir yöntemdir. Operatif histeroskopi serviks (rahim ağzı) ve uterusdaki (rahim) polipler, fibroidler, uterin bant (kısırlık ve tekrarlayan düşüklerin nedenidir) ve ilaç ile tedavi edilemeyen kanamalar görüldüğünde yapılır. Operatif histeroskopi genel anestezi altında birkaç dakika (genellikle 5 ile 20 dakika) yapılır. Ayrıca lokal anestezi altında da yapılabilir” diye konuştu.