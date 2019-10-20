Temiz bir geleceğe el uzattılar, çevre temizliği yaptılar

Erzurum'da İnsani Yardım Vakfı üyesi gençler, çevre temizliği ile farkındalık çalışması yaptı.

Bireysel ve toplumsal farkındalıklar oluşturmak amacıyla 81 ilde gerçekleşen temizlik etkinliğinde Genç İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, Erzurum'un en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlara örnek olmak için el birliğiyle çevre temizliği gerçekleştirdi. Erzurum Genç İHH Başkanı Ömer Onay, “Bugün kadın ve erkek teşkilatlarımızla birlikte bir çalışma gerçekleştirdik. Muradımız, çevreyi temiz tutarak birey ve toplumları hassasiyet anlamında yönlendirmek” dedi.

“Manevi temizliğin içerisinde ruh ve kalp temizliği var, maddi temizliğin içerisinde ise beden ve çevre temizliği” diyen Onay, yapmış oldukları çalışmaların bu iki grubun aslında ayrılmaz bir bütün olduğunu söyledi. Caddelere ve sokaklara atılan çöplerin aynı zamanda bireysel ve toplumsal sıkıntılara yol açılabileceğini ifade eden Genç İHH gönüllüleri, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan ağaç diplerini, Yakutiye Medresesi bahçesini ve Lala Paşa Camii'nin etrafında bulunan yeşil alanları temizledi.