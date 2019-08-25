Temmuz ayında Erzurum'da 17 şirket kuruldu

Erzurum'da 17 şirket, 1 kooperatif ve 5 gerçek kişi ticari işletmesi kurulduğu bildirildi. Dönemde 1şirket tasfiye işlemi görürken, 3 şirket, 2 kooperatif ve 5 gerçek kişi ticari işletmesinin kapandığı aktarıldı. Erzurum'un haziran ayında kurulan şirket sayısı bölge toplamında yüzde 10,82'lik oran oluşturdu.

ERZURUM'UN TEMMUZ PAYI

TOBB verilerine göre Temmuz ayında Erzurum'da 17, KUDAKA istatistik Bölgesinde 25, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 46, Doğu Anadolu Bölgesinde 157, Türkiye'de 7 bin 197 şirket kuruldu. Erzurum'un kurulan şirket payı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 68, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 36,9, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 10,82, Türkiye'de yüzde 0,23 oldu.

TEMMUZ DÖNEMİ KUDAKA BÖLGESİ

Temmuz ayı verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen analizlere göre, dönemde, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un yer aldığı KUDAKA İstatistik Bölgesinde 25 şirket, 1 kooperatif ve 10de gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 3 şirket ve 1 kooperatifin tasfiye edildiği dönem içinde 3 şirket, 2 kooperatif ve 9'da gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktaladı.

TEMMUZ DÖNEMİ KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DOSİAD analizlerine göre, Temmuz ayında, Erzurum, Erzincan ve Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik İ Bölgesinde 46 şirket, 1 kooperatif ve 22 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 6 şirket ve 1 kooperatif tasfiye edildi. Dönem içinde 6 şirket, 4 kooperatif ve 17 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

TEMMUZ DÖNEMİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Temmuz ayında Doğu Anadolu Bölgesinde 157 şirket kurulumu gerçekleşti. Dönemde 5 kooperatif ve 96 da gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. TOBB verilerine göre dönemde 21 şirket ve 7 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Bölgede 24 şirket, 8 kooperatif ve 111 gerçek kişi ticari işletmesi ise ekonomik ortamdan çekildi. Bölgenin ülke toplamında kurulan şirket payı yüzde 2.18 oldu.

TEMMUZ AYI BÖLGE İLLERİ DAĞILIMI

Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en fazla şirket kurulumu 33 şirketle Van'da kaydedildi, bu ili Malatya , Elazığ ve Erzurum izledi. TOBB verilerine göre Temmuz ayında, Van'da 33, Malatya'da 23, Elazığ'da 22, Erzurum'da 17, Bingöl'de 11, Ağrı'da 10, Bitlis'te 9, Muş'ta 8, Erzincan'da 7, Hakkari'de 6, Kars ve Iğdır'da 5, Ardahan'da 1 şirket kuruldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISI TEMMUZ'DA ARTTI

Türkiye'de kurulan şirketlerin sayısı 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 57 oranında arttı.

TOBB VERİLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2019 Temmuz ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2019 Temmuz döneminde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 57,00 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 70,85 kurulan kooperatif sayısı yüzde 82,46 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 56,07 kapanan kooperatif sayısında yüzde 141,03 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 86,54 artış oldu.

KOOPERATİFLER

Kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,48 oranında azaldı. 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,88 kurulan kooperatif sayısı yüzde 40,54 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,59 oranında azaldı.

DÖNEMSEL DEĞİŞİM

2019 yılının ilk yedi ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,31 oranında azaldı. 2019 yılının ilk yedi ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,79 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,62 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,31 oranında azalış gözlendi. Tüm illerde şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşti

ŞİRKET NİTELİKLERİ

2019 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 7 bin 301 şirket ve kooperatifin yüzde 86,00'ı limited şirket, yüzde 12,57'si anonim şirket, yüzde 1,42'si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,43'ü İstanbul, yüzde 9,97'si Ankara, yüzde 5,25'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşti.

SERMAYE

2019 Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 132,27 oranında arttı. 2019 yılında toplam 47 bin 819 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 40 bin 873 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 72,47'sini, 6 bin 289 anonim şirket ise yüzde 27,52'sini oluşturdu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 132,27 oranında arttı.

2019 Temmuz ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 635'i ticaret, bin 62'si imalat ve 638'i inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Temmuz ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 792'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 270'i imalat, 260'ı inşaat sektöründe oldu.

KAPANAN ŞİRKETLERİN NİTELİKLERİ

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 399'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 221'i inşaat, 111'i imalat sektöründe görüldü. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 735'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 379'u inşaat, 153'ü imalat sektöründe oldu.

KURULAN KOOPERATİFLERİN NİTELİKLERİ

2019 Temmuz ayında kurulan 104 kooperatifin 45'i konut yapı kooperatifi.

2019 Temmuz ayında kurulan 104 kooperatifin 45'i konut yapı kooperatifi, 18'er adet olmak üzere tarımsal kalkınma kooperatifi ve işletme kooperatifi 6'sı ise motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2019 yılında kurulan 646 kooperatifin 258'i konut yapı kooperatifi, 102'si tarımsal kalkınma kooperatifi, 81'i işletme kooperatifi olarak kuruldu.

YABANCI ŞİRKETLER

2019 yılı Temmuz ayında bin 204 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

2019 yılı Temmuz ayında kurulan bin 204 yabancı ortak sermayeli şirketin 692'si Türkiye, 92'si Suriye, 72'si İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 204 yabancı ortak sermayeli şirketin 80'i anonim, bin 124'ü limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin 911'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 498'i gayrimenkul acenteleri, 394'ü lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82,46'sını yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.