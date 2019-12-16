Temsili Vali'nin hayali gerçek oldu

Bu yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erzurum'da temsili vali olarak Okay Memiş'in koltuğuna oturan, ilkokul öğrencisi Hilal Su Kumru, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'i telefonla arayarak, okuluna kütüphane yapılmasını istedi. Kumru'nun isteğini karşılıksız bırakmayan DAP İdaresi, TOKİ İlkokuluna “Semt Kütüphanesi” yapımını destekleyerek, minik öğrencinin isteğini yerine getirdi. Yapımı tamamlanan kütüphane öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki TOKİ İlkokulu ile Yakutiye ilçesinde bulunan Kültür Kurumu Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan iki kütüphane öğrencilerin hizmetine sunuldu.

“DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün projelerine toplam 100 bin lira destek sağlayan DAP İdaresi, okul kütüphanelerinde yeni nesil kütüphaneciliğin en güzel örneklerini vermeye başladı.

Yapımı tamamlanan Toplu Konut İlkokulu kütüphanesinde bilgisayar köşesi, okuma ve satranç köşesi, sohbet ve dinlenme bölümü yer alıyor. Kültür Kurumu Ortaokulu içerisindeki kütüphanede ise kütüphanenin eksik tefrişatı tamamlandı. Her iki kütüphanenin yapımıyla ilgili finansal destek DAP İdaresi tarafından sağlandı.

Proje kapsamında, içeriği ve uygulamaları ile yaşayan bir kütüphane olma özelliğine de sahip olan kütüphaneler sayesinde, çocukların erken yaşta yazıyla ve kitapla iç içe yaşama becerisi kazanmalarını hedefleyerek, eğlenerek öğrenme yöntemiyle, okur-yazarlığın yaygınlaşmasına da öncülük edilmiş oluyor. Erken yaşlarda çocuklarda kütüphane kültürünün yerleşmesini sağlamak amacıyla, 7 yaş üzeri bütün kullanıcıların faydalandığı ve sürekli yaşayan merkezler şeklinde dizayn edilen 130 semt kütüphanesinden 22 tanesi Erzurum'da bulunuyor. 130 adet DAP Semt Kütüphanelerine bugüne kadar toplam 22 milyon 400 bin lira ödenek tahsis edildi. Erzurum'da bulunan 22 kütüphaneye ise 4 milyon 800 bin lira ödenek verildi. Bunun yanı sıra, Erzurum'daki kütüphanelerin kitap ihtiyacı için bu yıl ki bütçeden 847 bin lira DAP ödeneği sağlanarak, 75 bin adet kitap dağıtımı yapılacak.