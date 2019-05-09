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Teravih namazına giden ve bir gün sonra cesedi bulunan şahıs toprağa verildi

Erzurum’un Oltu ilçesinde iftar sonrası ’Teravih namazına gidiyorum’ diyerek evinden çıkan ve bir gün sonra sulama kanalında ölü bulunan yaşlı adam toprağa verildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde iftar sonrası 'Teravih namazına gidiyorum' diyerek evinden çıkan ve bir gün sonra sulama kanalında ölü bulunan yaşlı adam toprağa verildi.


Üç gün önce Oltu ilçesinde iftar sonrası 'Teravih namazına gidiyorum' diyerek evinden çıkan 75 yaşındaki Halis Gül'ün cansız bedeni dün sabah sulama kanalında bulunmuştu. Gül'in cenazesi, bugün Aslan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ilçe protokolü, yaşlı adamın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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