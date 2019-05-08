'Teravih namazına gidiyorum' diye evden çıkan yaşlı adam ölü bulundu

Erzurum'un Oltu ilçesinde 'teravih namazına gidiyorum' diyerek evinden çıkan Halis Gül'den (75) acı haber geldi. Ekipler tarafında yapılan arama çalışmaları sonucu Gül'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Oltu'da 'teravih namazına gidiyorum' diyerek evden çıkan Halis Gül'den (75) 2 gündür haber alınamıyordu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden Ardahan'ın Göle ilçesi istikametine doğru gittiği belirlenen 75 yaşındaki yaşlı adamın, 23.04'te oğlu Gültekin'i arayarak köprüden düştüğünü söylediği öğrenildi. Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekiplerinin yapmış olduğu aramada Halis Gül'den bir ize rastlanmadı.

Bu sabah jandarma ve AFAD ekiplerince Dutlu köyü Ejderhanı mevkide yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 75 yaşındaki Halis Gül'ün, kanal içerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Gül'ün cesedi otopsi için Oltu Devlet Hastanesine götürüldü.