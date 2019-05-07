İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Teravih namazına gidiyorum diye evden çıktı, geri dönmedi

Erzurum’un Oltu ilçesinde ’teravih namazına gidiyorum’ diyerek evinden çıkan yaşlı adamdan dünden beri haber alınamıyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 'teravih namazına gidiyorum' diyerek evinden çıkan yaşlı adamdan dünden beri haber alınamıyor.


Oltu'da 'teravih namazına gidiyorum' diyerek evden çıkan Halis Gül'den (75) 1 gündür haber alınamıyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden Ardahan'ın Göle ilçesi istikametine doğru gittiği belirlenen 75 yaşındaki yaşlı adamın, 23.04'te oğlu Gültekin'i arayarak köprüden düştüğünü söylediği öğrenildi.


Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Oltu jandarma ekiplerinin yapmış olduğu aramada Halis Gül'den bir ize rastlanmadı.


Oltu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Halis Gül, iftarını yaptıktan sonra saat 20.00 sıralarında teravih namazını kılmak için evden çıktı. Eve dönmeyen Halis Gül, saat 23.04 sıralarında oğlu Gültekin'i arayarak, "Ben köprüden düştüm, başım kanıyor" dedi. Gültekin Gül, bunun üzerine durumu polis ve jandarmaya bildirdi. İlçedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Halis Gül'ün 20.04'te Kaymakamlık lojmanları önünden geçerek Ardahan'ın Göle ilçesi istikametine gittiği belirlendi.


Yaşlı adamın oğluyla yaptığı telefon görüşmesinden yerini tespite çalışan ekipler, ilçeye 12 kilometre uzaklıkta Yolboyu baz istasyonu yakınında olma ihtimalini değerlendirdi. Bölgede arama yapan ekipler, yaşlı adamdan bir ize rastlanmadı. Oltu Çayı'na düşme ihtimali de değerlendirilen yaşlı adamın bulunması için Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.