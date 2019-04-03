Termalsporun Kick Bokscuları Avrupa yolunda

Aziziye Belediye Termalspor'un kick bokscuları Antalya'da düzenlenecek olan 4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası turnuvalarına hazırlanıyor.

Termalspor, 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler ve Veteranlar kategorilerinde yapılacak turnuvaya gençlerde 1, yıldızlarda 3 ve miniklerde 2 olmak üzere toplamda 6 sporcu ile katılacak.

Aziziye Belediyesi Spor Salonu'nda Antrenör Önder Bayrak gözetiminde müsabakalara hazırlanan sporcuların istekli oldukları gözlerden kaçmıyor.

Sporcularına güvenlerinin tam olduğunu ifade eden Termalspor Başkanı Abdullah Gülakar, bölgedeki gençlerin hayatına sporu sokabilmek için birbirinden değerli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gülakar, “Gençlerimizin spora yönelmeleri ve bu anlamda ilçemize, ilimize ve hatta ülkemize başarılar getirmeleri nihai hedefimiz. Geçtiğimiz yıllarda bu alana yaptığımız yatırımlar ile göğsümüzü kabartan birçok sonuç aldık. Bu anlamda Onursal Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan Bey bizlere her desteği sundu ve başarılı olmamamız için gereken ortamları sağladı. Bizlerde sporcularımızla birlikte İnşallah güzel sonuçlar alıp, adımızı her yerde duyuracağız.” diye konuştu.