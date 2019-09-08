Tetik parmak rahatsızlığına dikkat

Dr. Serhat Mutlu ve Op.Dr. Harun Mutlu, tetik parmak rahatsızlığının el parmağında takılma ile seyreden ağrılı bir hastalık olduğunu söyledi.

Yetişkinlerde ve bebeklerde olmak üzere iki tipi olduğunu ifade eden Dr. Serhat Mutlu ve Op.Dr. Harun Mutlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Yetişkinlerde görülen Tetik parmak hastalığı: Tetik parmak hastalığı genellikle 45 yaş üzerinde ortaya çıkar. Kollajen doku hastalığı(Şeker hastalığı gibi) ile birlikte olduğunda sıklıkla orta ve yüzük parmakta sık olarak ortaya çıkar. Sıklıkla sabah hastalar parmağı kapalı bir şekilde uyanır ve parmağını açmakta çok zorlanır. Parmak kapatıldığında takılır ve kapalı kalır, açılmaya çalışıldığında ani olarak ve ağrılı bir şekilde düzleşir. Bu hareket tetik hareketine benzetildiği için bu hastalığa “Tetik Parmak” ismi verilmiştir. Parmağın kapatılmasını sağlayan fleksör tendon dediğimiz kirişlerin üzerinde yatay bantlar vardır. Tendon da kısmi kalınlaşma meydana gelir. Tendonun pulley denilen yatay bantların altında sıkışması sonrasında tetik parmak hastalığı denilen durum meydana gelir. Tetik parmak hastalığı tüm parmaklarda ortaya çıkabilir. Tedavi: Başlangıç tedavisi istirahat ateli ve ilaç ile yapılır, geçmez ise tendon ile pulley arasına steroid enjeksiyonu yapılabilir. Tüm konservatif tedavi yöntemleri ile geçmeyen takılmalarda cerrahi olarak tendon üzerindeki Pulley denilen bandın gevşetilmesi ile kalıcı olarak tedavi edilir. Bu işlem kapalı veya açık cerrahi olarak yapılabilir. İşlem sırasında parmağın duyusunu sağlayan sinirleri korumak gerekir.

Bebeklerde Tetik parmak hastalığı: Bebeklerde baş parmağın takılı kalması ile görülen bir hastalıktır. Bebeklerde tetik parmak hastalığı doğumsal bir deformite değildir, çoğunlukla ilk iki yaş içinde meydana gelir. Yüzde 25 hastada iki taraflı görülebilir. Eğer parmak uzun süreli takılı kalırsa eklemde deformiteye yol açar, bu nedenle atelleme tedavisi çok başarılı değildir. Erken dönemde cerrahi olarak gevşetme ameliyatı ile kalıcı tedavi yapılır.”