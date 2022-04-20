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TFF 1. Lig: BB Erzurumsor: 1 - Tuzlaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor sahasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


1. dakikada sol kanattan aldığı topla caza sahasına sokulan Ezeh, pasını Çekdar'a aktardı. Çekdar kontrol edip şut açısı ararken tekrar topa yönelen Ezeh düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


11. dakikada sol kanattan Mücahit'in ortasında penaltı notasında Olanare'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.


22. dakikada Mücahit'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


35. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mustafa Yumlu kafayı vurdu top az farkla auta çıktı.


53. dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Olanera'nın sert vuruşund top direğe de çarparak ağlara gitti. 1-1



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Alper Akarsu, Anıl Usta, Mehmet Şengül


BB Erzurumspor: Göktuğ, Gökhan Kardeş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Mücahit, Hasek (Hüseyin dk. 86 ?), Eren Tozlu, Estrela, Emircan (Malle dk. 67), Süleyman (Alican dk. 74), Olanare (Novikovas dk. 73)


Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Oskan, Batuhan, Rosheuvel, Gökhan Alsan


Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer


Tuzlaspor: Emre, İsmail, Ferhat, Posmac, Mustafa Emre Can, Rotman, Ahmet (Safa Kınal dk. 80 ?), Diack (Kulakov dk. 60), Çekdar Orhan (Sedat Şahintürk dk. 60), Harris, Ezeh (Bardhi dk. 60)


Yedekler: Philipp Angeler, Hurşit, Gökhan, Mehmet Coşkun, Fatih, Ömer


Teknik Direktör: Şenol Fidan


Goller: Ezeh (dk. 1) (Tuzlaspor), Olanare (dk. 53) (BB Erzurumspor)


Sarı Kartlar: Diack, Rotman (Tuzlaspor), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Malle (BB Erzurumspor)

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