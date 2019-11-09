TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Akhisarspor: 0

TFF 1.
Lig'in 11. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar:
27. dakikada sol taraftan Obertan'ın ortasında topla buluşan Hamroun müsait pozisyonda kötü vurdu. Meşin yuvarlak kalecide kaldı.
36. dakikada ceza sahası dışından Emrah sert vurdu top kalecide kaldı.
37. dakikada sol taraftan Osman'ın ortasına Pote sert vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.
44. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Emrah'ın sert şutunda top yandan dışarı çıktı.
64. dakikada Obertan ceza sahası dışından sert vurdu top üstten dışarı çıktı.
82. dakikada Murat'ın sağ taraftan ortasına Pote tamamlamak istedi. Ancak Pote'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Alper Çetin, Serdar Diyadin, Cemil Tunç
BB Erzurumspor: Sehic, Murat, Merthan, Hasan, Mücahit, Osman (Emre dk.46), Scuk, Emrah, Obertan (Hasan Ayaroğlu dk. 68), Hamroun (Sunu dk. 78 ? ), Pote
Yedekler: Kayacan, Abdulcebrail, Batuhan, Sefa, Cenk Ahmet, Oltan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Musa ? (Kadir dk. 12 ), Aykut (Rotman dk. 88 ?), Bjarnason, Erhan, Taha, Onur, Cikalleshi (Ergin dk.52 )
Yedekler: Gökhan, Halil, Alperen, Muhammet Reis, Ali Kaan, Hadzic
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Sarı Kart: Murat Uçar (BB Erzurumspor)