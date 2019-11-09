İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Akhisarspor: 0

TFF 1.

Lig'in 11. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar:


27. dakikada sol taraftan Obertan'ın ortasında topla buluşan Hamroun müsait pozisyonda kötü vurdu. Meşin yuvarlak kalecide kaldı.


36. dakikada ceza sahası dışından Emrah sert vurdu top kalecide kaldı.


37. dakikada sol taraftan Osman'ın ortasına Pote sert vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.


44. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Emrah'ın sert şutunda top yandan dışarı çıktı.


64. dakikada Obertan ceza sahası dışından sert vurdu top üstten dışarı çıktı.


82. dakikada Murat'ın sağ taraftan ortasına Pote tamamlamak istedi. Ancak Pote'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Alper Çetin, Serdar Diyadin, Cemil Tunç


BB Erzurumspor: Sehic, Murat, Merthan, Hasan, Mücahit, Osman (Emre dk.46), Scuk, Emrah, Obertan (Hasan Ayaroğlu dk. 68), Hamroun (Sunu dk. 78 ? ), Pote


Yedekler: Kayacan, Abdulcebrail, Batuhan, Sefa, Cenk Ahmet, Oltan


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Musa ? (Kadir dk. 12 ), Aykut (Rotman dk. 88 ?), Bjarnason, Erhan, Taha, Onur, Cikalleshi (Ergin dk.52 )


Yedekler: Gökhan, Halil, Alperen, Muhammet Reis, Ali Kaan, Hadzic


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Sarı Kart: Murat Uçar (BB Erzurumspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.