TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Ümraniyespor: 2 (Maç sonucu)

TFF 1.
Lig'in 5. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde lider Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabakadan deplasman ekibi 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada çalımlarla ilerleyen Olanare ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Kaleci bu şutu güçlükle çeldi.
30. dakikada Novikovas'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren'in yakın mesafeden vuruşunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
38. dakikada Szumski'nin uzun pasında ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafası üstten dışarı çıktı.
41. dakikada kullanılan serbest vuruşta Gökhan'ın direkt şutunda kaleci parmaklarıyla dokundu, ardından üst direğe çarparak oyun alanına düşen topa Mustafa Yumlu'nun vurduğu kafa üstten dışarı çıktı.
45+1. dakikada sağ taraftan çalımlarla ilerleyen Onur ceza sahasına girer girmez plase şutu ağlarla buluştu. 0-1
46. dakikada sağ taraftan Orhan'ın ortasında ceza alanında iyi yükselen Eren'in kafa vuruşu üst direkten döndü. Boşta kalan topu savunma güçlükle uzaklaştırdı.
68. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Rosheuvel'in plase şutu yandan dışarı çıktı.
78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasek'in şutu üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
90. dakikada sağ taraftan Oğuz'un pasında ceza sahasına giren Del Valle düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2
90+2. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolden sonra sarı kart gören Mustafa Yumlu hakeme itirazı neticesinde gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Koray Gençerler, Mehmet Şahan Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli
BB Erzurumspor: Szumski, Orhan, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahit, Estrela (Shala dk. 87 ?), Gökhan Alsan (Oltan dk. 72), Novikovas, Emircan (Rosheuvel dk. 59), Eren, Olanare (Hasek dk. 59)
Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Gökhan Kardeş, Güney, Fırat
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Ümraniyespor: Burak, Emre Nefiz, Alim, Glumac, Ercan, Mrsic, Kayra (Serkan dk. 67), Yusuf Emre (Oğuz dk. 67), Onur (Del Valle dk. 70), Camara (Vrsajevic dk. 88 ?), Kehinde (Denizhan dk. 88 ?)
Yedekler: Anıl, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Karagöz, Yiğithan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Onur Ayık (dk. 45+1), Del Valle (dk. 90)( Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Mustafa Yumlu (dk. 90+2) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Yusuf Emre, Kehinde, Kayra, Burak, Camara (Ümraniyespor), Emircan, Gökhan Alsan, Mücahit, Orhan (BB Erzurumspor)