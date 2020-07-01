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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

TFF 1.

Lig'in 31. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Hasan'ın pasıyla topla buluşan Erkan Zengin'in şutunda kaleci Sehiç topa sahip oldu.


10. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Traore ceza sahasına girdi sert vurdu top az farkla yandan auta çıktı.


21. dakikada Hamroun orta alanda aldığı topla Adana Demirspor ceza sahası önüne kadar gelerek çektiği sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0


25. dakikada Cenk Ahmet'in sol kanattan yaptığı ortaya Ömer Şişmanoğlu iyi yükseldi kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.


27. dakikada Mehmet Uslu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Aosman düzeltip vurdu defansın müdahalesiyle top kornere çıktı.


34. dakikada Aoman'ın pasıyla topla buluşan Volkan Şen ceza sahası çizgisinden sert vurdu top kaleci Sehiç'ten dönen topa Erkan Zengin vuramadan defans araya girdi.


40. dakikada İbrahim Akdağ, Hamroun'dan aldığı pasla ceza sahasına girmeden sert vurdu top kalecide kaldı.


53. dakikada Sinan ceza sahası dışından sert vurdu kaleci bu topu güçlükle dışarı çeldi.


55. dakikada sol taraftan Volkan'ın ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sinan sert vurdu meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1


60. dakikada sol taraftan Volkan çalımlarla ceza sahasına girer girmez sert vurdu top filelerle buluştu. 1-2



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz


BB Erzurumspor: Sehic, Cenk, Osman, Hasan Hatipoğlu, Mücahit (Oltan dk. 81 ?), Scuk (Aykut dk. 58), İbrahim, Obertan, Sissoko (Hasan Ayaroğlu dk. 58), Hamroun (Pote dk. 70) , Ömer Şişmanoğlu (Emrah dk. 70)


Yedekler: Kayacan, Murat


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Adana Demirspor: Kurtuluş, Okan, Mitrovic, Rassoul, Mehmet Uslu, Traore (Sinan dk. 52), Hasan Kılıç, Aosman (Pa Dibba dk. 75), Erkan, Volkan (Berk dk. 63), Mehmet Akyüz


Yedekler: Vedat, Tayyip Talha, Adil, Tarık Çamdal, Kone


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Goller: Hamroun (dk. 21) (BB Erzurumspor), Sinan (dk. 55), Volkan (dk. 60) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Mitrovic, Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

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