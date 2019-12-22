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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Altay: 3

TFF 1.

Lig'in 16. haftas?nda BB Erzurumspor, sahas?nda Altay'a 3-1 ma?lup oldu.



Ma?tan Dakikalar:


5. dakikada Paixao'nun ceza sahas? d???ndan sert ?utunda top direkten d?nd?. D?nen topu Leandirinho a?larla bulu?turdu. 0-1


11. dakikada sol taraftan Obertan'?n ortas?nda topa iyi y?kselen Pote me?in yuvarla?? kafayla filelere g?nderdi. 1-1


21. dakikada sol taraftan Y?lmaz'?n ortas?nda ceza sahas?nda topla bulu?an Paixao iyi bir vuru?la me?in yuvarla?? a?lara yollad?. 1-2


28. dakikada sa? taraftan Cenk Ahmet'in yapt??? ortaya iyi y?kselen Hamroun'un kafas? ?stten d??ar? ??kt?.


54. dakikada savunman?n arkas?na sarkan Paixao kaleci Sehic'in solundan topu filelerle bulu?turdu. 1-3


90. dakikada girdi?i ikili m?cadelede rakibinin y?z?ne dirsek atan Pote ikinci sar?dan k?rm?z? kart g?rerek oyun d???nda kald?.



Stat: Kaz?m Karabekir


Hakemler: B?lent Birincio?lu, Serdar Diyadin, O?uz Terzi


BB Erzurumspor: Sehic, Cenk (Osman dk. 31), Merthan (Ba dk. 70), Hasan, M?cahit, Scuk, ?brahim, Obertan, Emrah, Hamroun (Oltan dk. 46), Pote


Yedekler: Kayacan, Abdulcebrail, Batuhan, Hasan Ayaro?lu, Sefa, Emre G?ltekin


Teknik Direkt?r: Erkan S?zeri


Altay: Cihan, Erhan, ?brahim ?zt?rk, Abd?lkerim, ?zg?r, Y?lmaz, Alhassan, Putsila (Leandro dk. 70), Leandirinho, H?samettin (Deniz dk. 62), Paixao (O?uz dk. 85 ?)


Yedekler: Ayd?n Ba?, Hakan, Yasin, Kadir, Tatos


Teknik Direkt?r: Ali Tando?an


Goller: Pote (dk. 11) (BB Erzurumspor), Leandirinho (dk.5), Paixao (dk.21 ve 54) (Altay)


K?rm?z? kart: Pote (dk. 90) ( BB Erzurumspor)


Sar? kartlar: Hasan Hatipo?lu, Pote, Osman, Oltan, Sehic (BB Erzurumspor), ?zg?r, Cihan ( Altay)

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