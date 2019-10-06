TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Altınordu: 0

TFF 1.
Lig'in 7. hafta maçında BB Erzurumspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar:
2. dakikada Hamroun'un kullandığı serbest vuruşta yerden de sekerek kaleye yönelen topu kaleci güçlükle kornere çeldi.
5. dakikada sol kanattan Emrah'ın ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Yusuf Emre'nin ıskaladığı meşin yuvarlağa Mücahit sert vurdu, kaleci güçlükle uzaklaştırdı.
10. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Pote'nin şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.
26. dakikada Hamroun'un ara pasına hareketlenen Pote kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
43. dakikada kullanılan serbest vuruşta Emrah'ın ortasında arka direkteki Scuk kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
53. dakikada kullanılan serbest vuruşta Emrah direkt kaleye vurdu kaleci bu topu güçlükle dışarı çeldi.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız
BB Erzurumspor: Sehic, Hasan, Batuhan, Murat, Mücahit, Scuk, Osman (Merthan dk. 80 ?), Emrah, Hamroun (Obertan dk. 85 ?), Yusuf Emre (Sunu dk. 73), Pote
Yedekler: Kayacan, Hasan Ayaroğlu, Abdulcebrail, Sefa
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Altınordu: Erhan, Kerim, Sinan, Tagir, Ufuk, Berkay, Muhammed (Anıl Koç dk. 72), Hüseyin, Okan (Oğulcan dk. 46), Ersel, Fatih (Yasin dk. 46)
Yedekler: Ali Emre, Egehan, Ali Mert, Burak, Yusuf Yalçın Arslan, Onur Taha, Mehmet
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Scuk (dk.43) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Mücahit , Scuk, Emrah, Murat (BB Erzurumspor), Oğulcan, Ufuk (Altınordu)