TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Balıkesirspor: 0 (Maç sonucu)

TFF.
1. Lig'in 19. haftasında BB Erzurumspor, evinde Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
1. dakikada sol kanattan Mücahit'in yaptığı ortaya iyi yükselen Oltan'ın kafa vuruşunda top savunmaya çarparak dışarı çıktı.
17. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Emrah'ın direkt kaleye yaptığı sert vuruşu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
19. dakikada sol kanattan çalımlarla ilerleyen Hamroun'un, ceza yayının üzerinden yaptığı vuruşta direğe çarpan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
42. dakikada sol köşeden Hamroun'un kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Scuk'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ramazan Keleş, Ata Yıldırım, Murat Şener
BB Erzurumspor: Sehiç, Murat, Aykut, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Jasmin Scuk, Obertan, Sisokko (Hasan Ayaroğlu dk. 82 ?), Emrah, Hamroun (Pote dk. 64 ), Oltan Karakullukçu (İbrahim dk. 65)
Yedekler: Kayacan, Yusuf Acar, Osman, Batuhan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Balıkesirspor: Vukovic, Berat (Emirhan dk. 89 ?), Cenk (Rahmi dk. 79), Sezer, Batuhan, Hodzic, Serdar, Anıl, Malle, Mrsic, Otoo (Foxi Kethevoama dk. 67)
Yedekler: Atilla, Kağan, Abdülkadir, Celal, Okan, Enes
Teknik Direktör: Ramazan Kurşunlu
Gol: Scuk (dk. 42) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Serdar, Otoo, Batuhan, Malle (Balıkesirspor), Pote (BB Erzurumspor)